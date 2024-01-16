«الزراعة» تنظم قوافل إرشادية حول المحاصيل الاستراتيجية لمزارعي شمال الصعيد

نظمت وزارة الزراعة، قافلة إرشادية بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل»، ندوات إرشادية بقرى مراقبة مصر الوسطى بمحافظات شمال الصعيد «المنيا وبني وسويف»، وضمت القافلة خبراء في مجالات المحاصيل الحقلية المختلفة والبساتين والنباتات الطبية والعطرية والنخيل والحشائش والمحاصيل البقولية.

أهم التوصيات الفنية لكل المحاصيل الموجودة بالمنطقة

يأتي ذلك بحضور الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع سيل، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي رئيس المعمل المركزي للنخيل والدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية والدكتور أحمد مصطفى خبير الحشائش بمحطة بحوث سدس والدكتورة رحاب عبدالرحمن رئيس بحوث ومتخصصة في المحاصيل البقولية، والدكتور عادل عمران باحث أول بمعهد البساتين وخبير النباتات الطبية والعطرية ومديري الجمعيات ومنسقين وميسرين القرى وعدد كبير من المزارعين.

وجرى عرض أهم التوصيات الفنية لكل المحاصيل الموجودة بالمنطقة، وكذلك الإجابة على جميع أسئلة المزارعين واستفساراتهم وتنبيهم بأهم التغيرات المناخية المتوقعة وطرق التغلب عليها.