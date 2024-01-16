رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. «تنبأ بطلاقهما»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:09 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

جمع الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل تحت عنوان «ضرب نار»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل ضرب نار يتنبأ بطلاق العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكان مسلسل «ضرب نار» تنبأ بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إذ حدث خلال أحداث العمل، بعد أن عاشا قصة حب كبيرة.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.

اقرأ المزيد:

فيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي يتصدر الإيرادات بـ1.7 مليون جنيه

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو طريفا مع أحمد العوضي: «الخديوي ما يعملش كده»

ابنة أسامة أنور عكاشة: أحمد العوضي لم يكن المرشح الأول لفيلم «الإسكندراني»

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: «العمر كله يا حبيبتي»

بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها.. أحمد العوضي ينفصل عن ياسمين عبدالعزيز
بقلم أحمد عبد الرحمن