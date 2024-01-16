آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. «تنبأ بطلاقهما»

جمع الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل تحت عنوان «ضرب نار»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

مسلسل ضرب نار يتنبأ بطلاق العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكان مسلسل «ضرب نار» تنبأ بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إذ حدث خلال أحداث العمل، بعد أن عاشا قصة حب كبيرة.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.