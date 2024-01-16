جامعة طنطا: إعداد دراسة لتصميم قطع الغيار المستخدمة في صناعة الغزل

ترأس الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذي عُقد بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على توفير كل الإمكانات اللازمة للكلية للعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية والارتقاء بالمنظومة البحثية.

توجيه البرامج الأكاديمية لخدمة سوق العمل

وأشار «زكي» إلى أن كلية الهندسة بخبراتها تستطيع صناعة مستقبل أفضل للأجيال المستقبلية وتوجيه البرامج الأكاديمية لخدمة الجدارات الخارجية لسوق العمل، موجها بضرورة إنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلى والدولي والعالمي.

كما وجه رئيس الجامعة بتطبيق معايير الجامعة الصديقة للبيئة داخل كليات الهندسة وجميع كليات الجامعة، موضحاً ضرورة تقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه واستخدام الطاقة الشمسية، والأنظمة البيئة في عمليات البناء والتشييد والتشغيل.

وكلّف رئيس الجامعة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بضرورة تطبيق هذه المعايير في المباني الجاري إنشائها والتي سيتم انشائها مستقبلا، كما طالب مجلس الكلية بضرورة إعداد دراسة لإمكانية تصميم قطع الغيار المستخدمة في الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى والصناعات الرئيسية بمحافظة الغربية.