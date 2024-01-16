محافظ الغربية يبحث مع «التخطيط» آليات تطوير المراكز التكنولوجية

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد أحمد طعيمة مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الغربية والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز ورفع كفاءته وربط المركز بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

تنوّع الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ناقش المحافظ مع مسؤولي الوزارة المبادرة التي سيتم إطلاقها من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام لتقديم 48 خدمه خاصة بمراكز المدن والأحياء، من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام، وتتمثل تلك الخدمات في (صلاحية موقع - رخص بناء- إشغالات- إعلان- محال عامة - سداد أقساط أو مديونيات).

وخلال الاجتماع، اتفق المحافظ مع مسؤولي الوزارة على زيارة مبنى مجلس مدينة المحلة الذي يتم إنشاؤه حاليا لمعاينة الموقع المحدد للمركز التكنولوجي والتنسيق بخصوص أي أعمال إنشائية مطلوبة للمركز أثناء التأسيس.

وأشاد «رحمي» بجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، وتعاونها مع المحافظة بشأن تطوير الأداء وتيسير الإجراءات من خلال دعم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

دعم التحول الرقمي

ومن جانبه، أكد اللواء محمد حميدو، حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الغربية على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ علي قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل علي تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.