إحالة موجه ومدير مدرسة في المنيا إلى التحقيق لعدم التزامهما بتعليمات الامتحانات

أحال حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مدير مدرسة ثانوي وموجه للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم التزامهما بتعليمات الامتحانات وطباعة وتوزيع ورقة المفاهيم على طلاب الصف الأول الثانوي.

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

جاء ذلك، خلال زيارة مدير مديرية التعليم لإدارة مركز مطاي التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل التي شملت متابعة مدرسة متولي الشعراوي للتعليم الأساسي، ومدرسة الثانوية بنات، والثانوية بنين، للاطمئنان علي انتظام أعمال الامتحانات بالمدارس، وعدم وجود أي مشاكل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصًا على متابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.

منع أي محاولات للغش بكل أنواعه

وشدد مدير مديرية التعليم، على عدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول إلى المدرسة بصحبة الطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب؛ لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش بكل أنواعه، مؤكدا حرص تعليم المنيا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل قي محافظة المنيا، قد بدأت في التاسع من يناير الجاري، وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.