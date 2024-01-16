رئيس مدينة المنيا يتابع إصلاح خط الصرف الصحي ويوجه برفع مخلفات بالدائري

تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال إصلاح سدد بخطوط الصرف الصحي بموقف المنيا الجديدة، ووجه بسرعة إصلاح السدد بخط الصرف وشفط مياه الصرف من الطريق لتيسير حركة السير.

المتابعة المستمرة والميدانية

كما وجه عامر طه، إدارة المخلفات الصلبة بعمل دوريات للحفاظ على نظافة الطريق الدائري لمدينة المنيا، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية ورفع المخلفات المختلفة أول بأول للحفاظ على نظافة الطريق وعدم السماح لأحد بإلقاء مخلفات الهدم على جانبي الطرق مما يسيئ المظهر العام.

عمل دوريات للعاملين والمشرفين

وكلف رئيس المدينة، عبدالله عاصم فؤاد مدير إدارة المخلفات الصلبة، بعمل دوريات للعاملين والمشرفين بالإدارة للحفاظ على نظافة الطريق الدائري في مدينة المنيا، وعدم السماح لأحد بإلقاء المخلفات الصلبة، وخاصة مخلفات الهدم على جانبي الطريق والتحفظ على صاحب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد فضلا عن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشن قسم النظافة التابع لإدارة المخلفات الصلبة حملة نظافة بالطريق الدائري، حيث تم رفع 25 قلاب من المخلفات بالمشاركة المجتمعية من الأهالي للحفاظ على نظافة الطريق.