تزوجا دون زفاف وانفصلا في يوم ميلادها.. قصة حب العوضي وياسمين عبد العزيز

في نوفمبر 2018، بدأت تنتشر الأقاويل حول طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بسبب خلاف دب بينهما، نتيجة زواج الثاني بالفنانة ريهام حجاج، وهو الأمر الذي كانت ترفضه ياسمين عبد العزيز جملة وتفصيلًا، وظلت تِلك الأقاويل تتردد حتى تأكدت بانتشار صور زواج حلاوة بريهام حجاج.

لم تنفِ ياسمين عبد العزيز الخبر أو تؤكده، وتجاهلت الأمر تمامًا، وظلت ملتزمة الصمت حتى مارس 2020، حين أعلنت بشكل رسمي زواجها من الممثل الشاب أحمد العوضي، حينما نشرت تدوينة عبر صفحتها على انستجرام قالت فيها: «بحبك يا أحمد»، بصورة لها مع العوضي.

كيف بدأت قصة الحب؟

لكن كيف بدأت قصة الحب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ولماذا تأخرا في إعلان هذه الزيجة أشهر كثيرة، وهذا ما وضحه أحمد العوضي في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» على قناة cbc.

قال العوضي عن بداية قصة الحب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، إنه كان يحلم بالعمل معها وكان يحبها كنجمة كبيرة لامعة في الوسط الفني، ورغم قراره بأنه لن يلعب مرة أخرى شخصية الضابط في الأعمال الفنية حيث كان قد قدمها كثيرًا، إلا أنه وفور عرض العمل مع ياسمين في مسلسل «لآخر نفس»، وافق على الفور، وتنازل عن هذا القرار.

وفي اليوم الأول، وجد العوضي ياسمين تدخل عليه وتمسكه من كتفه، وكانت ترتدي كاب ونظارة سوداء لم يعرفها، وقالت له كلمة لم يقلها العوضي لكن وصفها بأن ياسمين أرادت في اليوم الأول في التحضيرات أن «تدبح له القطة»، باعتبارها نجمة العمل، لكنه لم يصمت ورد عليها بكلمة أكبر منها، فحدث ما يُشبه الخلاف البسيط في اليوم الأول، لكنه قرر في اليوم التالي أثناء بروفات الترابيزة، أن يجلس بجوار ياسمين، وأخبرها بأنه نسي نسخة السيناريو الخاصة به، فسيضطر أن يقرأ معها في نسختها، وبدأ يمازحها فضحكت وأضاف: «ضحكت يعني قلبها مال».

تزوجا دون حفل زفاف

ومن هنا بدأت علاقة الحب بمراحلها الطبيعية، حتى الزواج، لكن العوضي وياسمين ظلا متكتمين فترة على خبر الزواج رغم تداول الأخبار، خوفًا من أن الزيجة لا تُكلل بالنجاح أو الاستمرار، وهنا يقول أحمد العوضي، إن لهذا السبب لم يحتفلا بالزواج لكن حينما بدأت الأخبار تتداول بشكل كبير، ومنعًا للقيل والقال، قررا سويًا إعلان خبر الزواج وقتها حيث قال العوضي: «عشان لما حد يتكلم عن ياسمين يعرف إن الست دي تخصني».

زيجة كُللت بأعمال فنية

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تعتبر واحدة من الزيجات الفنية، التي كُللت بعد ذلك بنجاحات فنية على مستوى التليفزيون، إذ قدما مسلسلين بعد ذلك وهو مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي قدما فيه شخصيتين كانا حديث الشارع وقتها وهي شخصية «الخديوي»، و«وحش الكون» وذلك في رمضان 2021، ثم قدما العام الماضي في رمضان 2023 مسلسل «ضرب نار»، الذي لعب فيه العوضي شخصية «جابر الكوماندا» وقدمت ياسمين دور «مُهرة أبوالليل».

لم يخالفا توقعات العرافة الشهيرة

ياسمين عبد العزيز التي كانت تكبر أحمد العوضي بـ 6 سنوات، ولم يجدا أي مشكلة في هذا الأمر، أعلنت اليوم طلاقها منه، في مفارقة غريبة حيث يحل اليوم عيد ميلاد ياسمين الـ 44، ورغم سخريتهما من تنبؤات العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبداللطيف، لكن لم يمر يناير إلا وياسمين والعوضي بالفعل منفصلان.