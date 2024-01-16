ماذا قالت ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي في آخر لقاء على الهواء؟

جمعت الإعلامية منى الشاذلي بين الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامجها «معكم»، وتحدثا على العديد من الأمور الشخصية والفنية قبل انفصالهما.

حديث ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وتحدثت ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء عن أحمد العوضي: «دائما بيقول إن الحب أفعال مش أقوال، وأنا ببقى محتاجة الاتنين، وفضل يقولي وحش الكون وحش الكون، لحد ماكنت هسيب الكون كله واروح».

تعاون فني بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

وعن أول تعاون فني بينها وبين العوضي، قالت ياسمين عبد العزيز: «منتج اللي ملوش كبير جه وكلمني علي الفكرة وأنا كنت حابة أعمل سينما في الوقت دا، بس جت كورونا في الوقت دا فقررت إني اعمل مسلسل، واقتراحه كان العوضي يبقي البطل قدامي، ووقتها استغربت جدا، لاني مبهزرش في شغلي ومش عارفة هتعامل مع جوزي».