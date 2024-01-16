16 ساعة تحسم علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي.. من حبيبتي إلى الانفصال

صدمة كبيرة عاشها الجمهور بعد سماع خبر انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن بعضهما بشكل رسمي وإعلانهما عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

16 ساعة في علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

16 ساعة فاصلة غيرت حياة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حيث كان آخر منشور شاركه الفنان أحمد العوضي يوم أمس منذ 16 ساعة تقريبا يهنئ زوجته بعيد ميلادها ولم يكتف بذلك ولكنه وصفها بـ حبيبته فقال: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد مرور 16 ساعة فقط تفاجأ الجمهور بانفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز دون إبداء أية أسباب حيث قال: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».