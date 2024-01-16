رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

16 ساعة تحسم علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي.. من حبيبتي إلى الانفصال

كتب:

بسمة شطا
06:52 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صدمة كبيرة عاشها الجمهور بعد سماع خبر انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن بعضهما بشكل رسمي وإعلانهما عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

16 ساعة في علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي 

16 ساعة فاصلة غيرت حياة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حيث كان آخر منشور شاركه الفنان أحمد العوضي يوم أمس منذ 16 ساعة تقريبا يهنئ زوجته بعيد ميلادها ولم يكتف بذلك ولكنه وصفها بـ حبيبته فقال: «كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد مرور 16 ساعة فقط تفاجأ الجمهور بانفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز دون إبداء أية أسباب حيث قال: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

اقرأ المزيد:

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: «العمر كله يا حبيبتي»

انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسميا

أول تعليق من أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

كيف احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد أحمد العوضي في ديسمبر؟
بقلم بسمة شطا