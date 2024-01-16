أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها.. ماذا قال؟

أثار انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بينهم أول تعليق لشقيقها وائل عبدالعزيز، بعد إعلان الانفصال رسميا، إذ أنه كان من المعارضين دائما لهذه الزيحة.

انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أكدا أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، إذ دّون أحمد العوضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

بينما كتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز

واكتفى وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، بتعليق غامض ولم يذكر فيه قصة انفصال ياسمين، وأحمد، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

رواد الشوشيال ميديا، تفاجئوا برسالة ياسمين عبدالعزيز التي أعلنت فيها انفصالها عن أحمد العوضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تهنئتها بعيد ميلادها، إذ كتب على «فيس بوك»، قائلا: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح»، وجاء الانفصال بعد أيام من نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، حول انفصالهما.