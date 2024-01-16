جامعة طنطا تكرم الفائزين في مسابقتي الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج

كرّم اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين في مسابقتي الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج، وهم الطالب احمد مشهور المقيد بالفرقة الرابعة بقسم القوي الكهربية الحاصل على لقب الطالب المثالي، والطالبة يمني حسن المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم الحاسبات والتحكم الآلي الحاصلة على لقب الطالبة المثالية، والطالب عبدالرحمن خلاف المقيد بالمستوي الصفري الحاصل على المركز الأول بمسابقة الشطرنج، والطالب محمود الفرت المقيد بالفرقة الثالثة الحاصل على المركز الثاني، والطالب إبراهيم وائل إبراهيم المقيد بالفرقة الأولى الحاصل على المركز الثالث.

اجتماع مجلس الكلية

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذي عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدوني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية.

وهنأ الدكتور محمود ذكى الطلاب الفائزين ، مشيداً بجهود الكلية في تنظيم العديد من الفاعليات والمسابقات والأنشطة والتي تشهد اقبالا كثيفا من الطلاب للمشاركة.

تكريم منظمين المسابقة

كما كرم أيضاً الدكتور احمد محمد رفعت عزمي الأستاذ بالكلية، والدكتور تامر مصطفي محمد الكوراني الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتورة لبني عبدالله عبدالفتاح اغا الأستاذ المساعد بالكلية المشرفين على تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين والأنشطة الطلابية بالكلية.