رئيس «اتصالات النواب» يثمن قرار مصر باستقبال وائل الدحدوح

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار السلطات المصرية باستقبال الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة لتلقي العلاج.

مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية لا تقبل المزايدة، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء الفلسطينيين هو أحد الثوابت الأساسية بالنسبة لمصر عبر التاريخ.

ووجه النائب «بدوي» الشكر للأجهزة المختصة على تسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح، مشددا على أن القضية الفلسطينية بمثابة قضية أمن قومي لمصر.

تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن مصر لن تألو جهدا في تقديم يد العون والدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن مصر تبرهن عمليا على دورها الأساسي باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، وهو ما يتمثل في استمرار دعمها اللامحدود للأشقاء على المستويات كافة.

وأوضح النائب أحمد بدوي أن مصر منذ بدء الأزمة بذلت جهودا مضنية على كل الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا إلى توقف الجرائم الإسرائيلية في حق الأشقاء بالقطاع.