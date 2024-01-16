مسعفان ينقذان مصابا في حادث بالفيوم مرتين.. أعادا له 2 مليون جنيه

أعادا له الحياة مرتين، فالأولى أنقذا حياته بتقديم الإسعافات الأولية له، والثانية بالحفاظ على أمواله، ونقلها بأمان حتى تسليمها له مرة أخرى.. هذا ما فعله مسعف وسائق سيارة إسعاف مع مُصاب تعرض لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق «القاهرة/ أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

وسلّم المسعف والسائق الأموال التي عُثر عليها لمرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، إذ جرى تشكيل لجنة جرد والتي تمكنت من تسليم المبلغ للمصاب، وتأكيده أنّ المال لم ينقص منه شيء، فيما رفض المسعف والسائق الحصول على أي مكافآت مالية مقابل أمانتهما.

حادث انقلاب سيارة

بدأت الواقعة، بتلقي بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، بعد الصوامع، في اتجاه أسيوط، ووجود مصابين، فانتقلت سيارة الإسعاف على الفور قيادة محمد لطفي، وبرفقته المسعف مصطفى محمود، وتبينّ إصابة سالم قياتي محمد سنوسي «34 سنة»، مقيم في سمالوط بالمنيا، بكدمات بالجسم، وبعض الجروح السطحية، ووفاة طفله محمد «7 سنوات»، إثر إصابته بإصابات خطيرة بالمخ.

العثور على 2 مليون جنيه

وفوجئ المسعف والسائق، أثناء نقل المصاب وجثة طفله، بالعثور على حقيبة أموال، فأغلقا الحقيبة، واصطحباها بداخل سيارة الإسعاف رفقة المصاب، ثم جرى نقل المصاب وجثة طفله إلى مستشفى التأمين الصحي، بينما جرى تسليم الأموال لمرفق إسعاف الفيوم الذي تولى حصر ومراجعة المبلغ الذي قُدر بنحو 2 مليون جنيه.

إعادة المال لصاحبه

وجرى تسليم المبلغ المالي كاملًا للمصاب وأسرته، الذين قدّموا الشكر للمسعف والسائق على أمانتهما، آملين أن يكونا قدوة للجميع.