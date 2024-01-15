بنوك تفتح باب التوظيف للشباب والخريجين.. إليك الشروط والمؤهلات المطلوبة

توفر بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، عددًا من الوظائف الشاغرة للخريجين، وأصحاب المؤهلات العالية، فيبحث بنك مصر عن مديري تطوير الجودة، لتنفيذ جميع احتياجات ومبادرات الجودة فيما يتعلق بحلول الأتمتة وتطوير الأنظمة وإنشاء التقارير واستخراج البيانات، ويوفر البنك الأهلي عددًا من الوظائف لخريجي مجموعة متنوعة من الكليات، وأما بنك القاهرة فيعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف داخل مقره الرئيسي، وإليك التفاصيل.

وظائف بنك مصر

المهام والمسؤوليات:

- أتمتة إدخال البيانات لتسهيل الوصول إليها ودقة البيانات.

- تطوير جميع أدوات القياسات اللازمة لتغطية اختبارات الجودة في جميع القطاعات.

- بنية التقارير لتوحيد مدخلات ومخرجات بيانات جميع الأقسام.

- تسهيل بناء حالات العمل وبدء BRDs لأنشطة أتمتة إدارة الجودة الشاملة.

- متابعة تنفيذ مشاريع تطوير إدارة الجودة الشاملة.

- التفاعل مع تكنولوجيا المعلومات لأي طلبات تغيير تتعلق بإدارة الجودة الشاملة.

المؤهلات:

- درجة البكالوريوس من كلية / جامعة معتمدة.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات، منها 3 سنوات في المستوى الإشرافي.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- مهارات كمبيوتر ممتازة.

متطلبات العمل:

- يجب على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- يشترط على المتقدم من حديثي التخرج أن يكون من خريجي سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.

- يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- ممنوع أن يكون المتقدم له أقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- عمر المتقدم يجب ألا يتخطى سن 28 عاما.

- محل الإقامة للمتقدم يجب أن يكون مطابقا للرقم القومي.

وظائف البنك الأهلي

المؤهلات المطلوبة:

- خريجو كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها.

- خريجو كليات الحقوق.

- خريجو كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.

- خريجو كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق.

- خريجو كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء.

- خريجو كليات تكنولوجيا المعلومات.

- خريجو كليات الهندسة.

خطوات التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

1. الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

2. النقر على أيقونة الوظائف الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

3. ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف بالبيانات المطلوبة.

4. إرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة ومن ثم إرسال.

وظائف بنك القاهرة

يعلن بنك القاهرة عن حاجته لوظيفة Information Technology - FileNet Developer داخل المقر الرئيسي بالبنك، بشرط وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تنفيذ تقنيات ECM.

المهام والمسؤوليات:

- تنفيذ وتطوير وتكوين ودعم واستكشاف أخطاء FileNet والتطبيقات الداعمة لها.

- تكوين FileNet P8، وترحيل المستندات من نظام إلى آخر، باستخدام أدوات مخصصة والتحقق من أمان المستندات.

- تطوير ودعم حلول إدارة المستندات الأخرى الجاهزة والمخصصة حسب الحاجة.

- المشاركة في تصميم وتطوير واختبار وتنفيذ تغييرات التطبيق المطلوبة لدعم متطلبات المشروع.

- التأكد من اتباع المعايير والعمليات.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

· درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها.

· خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تنفيذ تقنيات ECM التالية:

- IBM FileNet P8 Content Manager

- IBM FileNet P8 Business Process Manager

- IBM Content Navigator

- خبرة على الأقل في أنشطة دورة حياة 6 مشاريع في مشاريع التطوير والصيانة.

- خبرة في العمل بقدرة هندسية لأنظمة إدارة المحتوى المؤسسي عالية التوفر «بما في ذلك محرك المحتوى، محرك العملية، محرك التطبيقات ، مكان العمل، CFS».

- خبرة في العمل بقدرة هندسية للبنى التحتية لخادم تطبيقات J2EE المزروعة المتوفرة للغاية.

- القدرة على العمل كجزء من فريق في بيئة متنوعة / متعددة أصحاب المصلحة.

- وجود خبرة في العمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية.