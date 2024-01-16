7 منها تحققت بالفعل.. ماذا توقعت ليلى عبداللطيف لأحداث 2024؟

توقعات بانفصال المشاهير وخسائر مادية لأثرياء العالم، وكوارث طبيعية تضرب بلدان العالم، خرجت بها خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، قبل ساعات من بدء العام الجديد 2024، ولم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام الجديد، حتى تحقق اثنان من توقعاتها، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث الشهيرة بحثًا عن تاريخها في عالم الأبراج وسبب شهرتها.

انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

نحو أكثر من 7 توقعات تحققت بالفعل لخبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، ولم يمر سوى 16 يومًا فقط من العام الجديد، كان آخرها انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، اللذين أعلنا عبر صفحاتهما الشخصية انفصالهما بشكل رسمي، بعد أيام قليلة من رد الاثنين على ليلى عبداللطيف بنفي انفصالهما، إذ خرج الفنان أحمد العوضي يستنكر توقعاتها قائلًا: «كذب المنجمون ولو صدقوا»، وذلك بعد تصريحاتها التليفزيونية التي توقعت خلالها انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، خلال العام الجاري 2024.

فوضى في الإكوادور

وقبل انفصال الثنائي؛ كانت توقعات ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بالإكوادور تحققت بالفعل، بعد تصريحاتها التليفزيونية التي قالت فيها: «الإكوادور ستكون أمام تطورات أمنية وسياسية بارزة جدًا، مما سيضع الإكوادور على شفير الحرب، بالإضافة إلى مواجهة حالة عارمة من الفوضى والغضب تُسيطر على الناس والشارع»، وبعد بضعة أيام أعلنت الصحف العالمية عن صراع عنيف داخل الإكوادور بين الحكومة وإحدى عصابات المخدرات وإعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا بعد هروب أخطر مجرم في البلاد.

هجمات ضد الحوثيين في اليمن

هجمات مفاجئة ضد جماعة الحوثيين في اليمن يخوض إثرها الحوثيون حربًا، كانت أيضًا إحدى توقعات ليلى عبداللطيف قبل بداية العام الجديد، ليتفاجأ العالم بأنّ توقعاتها أصبحت حقيقة بعد الضربة التي بدأت من قِبل أمريكا وبريطانيا، وتحركت بعدها روسيا، بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن.

انتشار الأوبئة في 2024

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية فرض الكمامة بشكل فوري بعد تفشي فيروس كورونا تجنبًا لمزيد من الانتشار، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات ليلى عبداللطيف، التي قالت خلالها إنّ عام 2024 سيكون عام ظهور الأوبئة وخاصة متحورات فيروس كورونا، وأكدت أنّ بعض الدول ستفرض على مواطنيها ارتداء الكمامات والأقنعة مرة أخرى للوقاية والحد من انتشار الفيروس دون ذكر اسم الدولة.

علاج جديد للسرطان

ومن بين تنبؤات «سيدة التوقعات» التي أعلنتها للعام الجديد، هو اكتشاف مثير وهام في مجال علاج السرطان من قِبل العلماء في بداية عام 2024، وهو ما يمكن أن يكون حدثًا هامًا يساعد على إنقاذ العديد من المرضى المصابين بهذا المرض الخبيث، وهو ما أعلنته مجلة «Nature Chemistry» بعدها بأيام بعدما اكتشف العلماء علاجًا يقضي على السرطان بتمزيق خلايا تكوينه، بالإضافة إلى ابتكار حبة قاتلة للمرض الخبيث تقضي على الأورام بشكل كامل دون أن تسبب أي تأثير على الخلايا السليمة في الجسم.

خسائر مادية للملياردير إيلون ماسكوشهد ثاني أيام العام الجديد تحقق أحد توقعات ليلى عبداللطيف على أرض الواقع بعدما خسر الملياردير الشهير إيلون ماسك نحو 31 مليار دولار من قيمة منصة X منذ شرائها، وهو ما يعني انخفاض قيمتها إلى حوالي 71% مما كانت عليه حين قام بشرائها، ليتوافق ذلك مع توقعاتها بأنه من المتوقع أن يواجه «ماسك» أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2024.

زلزال مدمر في اليابان

أما أول تنبؤات ليلى عبداللطيف والتي جذبت بسببها الأنظار، هو وقوع زلزال مدمر في اليابان خلف العديد من الضحايا، بعد ساعات من تصريحاتها التليفزيونية التي قالت خلالها إنّ هناك عددًا من الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.

وكانت ليلى عبداللطيف في توقعاتها للعام الجديد، قالت إنّ هناك بعض الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم من بينها سريلانكا المُعرضة خلال الأشهر الأولى من العام أن تتعرض لزلزال كبير ومفجع، وموجة تسونامي خطيرة ومرعبة تترك وراءها أضرارا جسيمة وفادحة في الأرواح والممتلكات.

ومن بين توقعاتها للعام الجديد، تقول ليلى عبداللطيف إنّ جزيرة مالطا أيضًا ستكون معرضة إلى زلزال مخيف خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير حالة كبيرة من الرعب بين السكان.