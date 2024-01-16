ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية قبل انطلاقها في الفيوم.. اعرف المحاذير

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ من المقرر أن تنطلق صباح غدًا الأربعاء، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان مادة التربية الدينية، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم قائمة المحاذير والضوابط والتعليمات لضمان سير الامتحانات دون مشاكل، وعقدت غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الامتحانات.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ 268 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، جاهزة لاستقبال نحو 68192 طالبًا وطالبة ممن تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول، بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

الالتزام بضوابط الامتحانات

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بضرورة الالتزام بكافة ضوابط الامتحانات، وانتظام العملية الامتحانية، وأداء كل رئيس لجنة واجبه على اكمل وجه دون أن يتنازل عنها لأي من أعضاء اللجان، موجهةً بضرورة تشكيل لجان لاستلام كراسات الإجابة وأوراق الأسئلة، وتسليمهم بعد انتهاء الامتحانات.

تحقيق الانضباط داخل اللجان

وشددت على ضرورة تحقيق الانضباط في كافة لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بدايةً من البوابة الخارجية وحتى داخل اللجان، فضلًا عن التوقيع على مظاريف الأسئلة، والالتزام بتدوير الملاحظين بين اللجان الفرعية، والتواصل بصورة فورية مع مدير الإدارة التعليمية وغرف العمليات المركزية والفرعية في حالة حدوث أي مشكلة قد تعيق سير العملية الامتحانية، وذلك للتدخل الفوري وحلها.

محاذير امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، محاذير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تمثلت في الآتي:

- منع اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

- إغلاق باب اللجنة بعد الساعة 9:00 وعدم تركه مفتوحًا أثناء الامتحانات.

- عدم السماح بخروج أي ملاحظ أو مسؤول أو فرد أمن أو عامل خارج اللجنة طوال فترة الامتحان.

- عدم السماح لأولياء أمور الطلاب والطالبات بالدخول إلى اللجان أثناء الامتحانات.

- منع دخول الطلاب المتأخرين إلى داخل اللجان في حالة تجاوزهم بدء اللجان بربع ساعة.

- الالتزام بتسليم أوراق الأسئلة والإجابة للطلاب في الموعد دون تأخير، مع إعطاء الطلاب حقهم كاملًا في الوقت المخصص لكل مادة امتحانية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

ووشددت وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالضوابط خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 والتي تمثلت في الآتي:

- تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، وتنفيذ تعليمات الوزارة وقراراتها بشأن أعمال الامتحانات.

- توفير كافة التجهيزات اللازمة في مختلف اللجان الامتحانية لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب والطالبات.

- تطبيق كافة القواعد والقوانين الخاصة بمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات.

- الالتزام بترتيب الطلاب داخل اللجان وفقًا لكشوف المناداة التي يتم استلامها من لجان النظام والمراقبة.

- ترك مكان الطالب الذي يتغيب عن الامتحان خاليًا وعدم السماح بجلوس آخرين مكانه.

- التأكد من ختم استمارات الغياب بختم اللجنة، وتدوين أسماء الغائبين رباعيًا في استمارة 5 و6

- تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات.

- إحالة المخالفات للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق فيها في حالة حدوثها.

- الالتزام بالمرور اليومي قبل بدء الامتحانات بمحيط اللجان لمواجهة أيّة طوارئ.

- يمنع ترك اللجان دون إبلاغ قوات الشرطة المكلفة بالتأمين.

- التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والخدمات بالمديرية والإدارات التعليمية، بصورة كاملة.