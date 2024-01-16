«السياحة»: الشركات حجزت حتى الآن 1000 باقة حج دون قرعة

كشف باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن شركات السياحة حجزت حتى الآن نحو 1000 باقة حج دون قرعة، لافتا إلى أنه تم مد أمد تقدم الشركات لتنظيم تلك الباقات حتى موعد انتهاء إجراءات الحج لهذا العام، موضحا أن تلك الباقات يتم تنظيمها هذا العام للمرة الأولى.

لا توجد شروط أو قيود للتقدم لباقات الحج دون قرعة

وأضاف لـ«الوطن» أنه لا توجد شروط أو قيود على التقدم لـ باقات الحج دون قرعة، حيث يسمح للمواطن الذي أدى الحج قبل ذلك التقدم لها، كما يسمح للمواطن الذي تقدم هذا العام لقرعة الحج في أي من الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج ولم يوفق التقدم لتلك الباقات.

أسعار باقات الحج دون قرعة

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في قلة عدد المتقدمين لباقات الحج دون قرعة حتى الآن هو عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على دفع قيمة تلك الباقات التي تبدأ من 450 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الباقات تنظم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن باقات الحج دون قرعة تنظمها شركات السياحة هذا العام وهي خارج الحصة الرسمية المخصصة لوزارة السياحة من تأشيرات الحج والمقدرة بنحو 23 ألف تأشيرة.