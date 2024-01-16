مخاوف من ركود اقتصادي في إسرائيل عام 2024 وتقليص ميزانية التعليم

يعاني اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي من أزمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فبعد إعلان البنك المركزي الإسرائيلي أمس أن الميزانية المقبلة سيوجد بها عجز بنسبة 6.6%.

أزمات اقتصادية متتالية

بدورها كشفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، أنه حدث انكماش بنسبة 19% في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023 ومخاوف من ركود اقتصادي في 2024، في الوقت الذي أشارت صحيفة «هآرتس»، إلى أنه سيتم تخفيض ميزانية التعليم الإسرائيلي بنحو 300 مليون شيكل في عام 2024 ونصف مليار شيكل في عام 2025.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي حربا ضد الفصائل الفلسطينية صباح السبت السابع من أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل عملية «طوفان الأقصى» وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من السيدات والأطفال فيما وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية اجتياح غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

يأتي هذا فيما سمحت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء بتسهيل إدخال المراسل التليفزيوني وائل الدحدوح بعد مقتل عدة أفراد من أسرته، فيما تعمل الوساطات الإقليمية والدولية على إيقاف إطلاق النار في غزة فيما يتم محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.