القاهرة الإخبارية: حزب الله بالعراق يعلن رفع وتيرة العمليات في إطار دعم الشعب الفلسطيني كتب: هاجر عمر 07:05 م | الثلاثاء 16 يناير 2024 غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن حزب الله بالعراق أكد على رفع وتيرة العمليات في إطار دعم الشعب الفلسطيني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشار سابق لأوباما: تصعيد إسرائيل المستمر ضد غزة يزيد إحباط بايدن حزب الريادة يشكر الدولة المصرية على دخول وائل الدحدوح من قطاع غزة عضو بالتنسيقية: دخول الدحدوح مصر نتيجة لجهودها المستمرة لوقف الحرب على غزة جيش الاحتلال يغير توقعاته بشأن أنفاق غزة.. ويكشف مفاجأة عن طولها وعمقها الاحتلال الإسرائيلي ينسف مزيدا من المنازل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة هكذا ودع وائل الدحدوح أطفال غزة قبل قدومه إلى مصر.. لعب وبهجة وصبر خبير عسكري: المواجهة على الجبهة اللبنانية جاءت لتخفيف الضغط على غزة غزة فلسطين العراق حرب الله العراق بقلم هاجر عمر