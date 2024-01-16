الشهاوي: إسرائيل لن تمس محور فلادلفيا.. والاحتلال يرتكب مجازر وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قال اللواء محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دائما يتحدث برسائل للداخل واليمين المتطرف، وذلك خلال تعليقه على تصريحاته التي أدلى بها بخصوص محور فلادلفيا.

وأضاف «الشهاوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»، أنّ نتنياهو يعلم أن الجيش المصري حمى الأمن القومي المصري وأن هناك اتفاقية ومعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل منها محور صلاح الدين «ممر فلادلفيا»، ففي حال تواجد أي قوات عسكرية إسرائيلية يكون ذلك اختراق لمعاهدة السلام.

وتابع، أن إسرائيل تعلم علم اليقين مدى كفاءة وجاهزية القوات المسلحة المصرية وبالتالي، لن تمس هذه المنطقة العازلة التي لا توجد بها قوات.

وأشار، إلى أن هذا المحور على أرض فلسطينية وكان تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية التي تخوض حربا تحت الاحتلال الذي يرتكب مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ضد الفلسطينيين.