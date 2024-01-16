وكيل «صحة الشيوخ» يثمن موقف مصر بإدخال وائل الدحدوح لتسهيل عملية علاجه

ثمن النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قيام الدولة المصرية بمساعدة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ودخوله إلى مصر للسفر وتلقي علاج في قطر، مؤكدا أنّها بادرة إنسانية تؤكد حرص الدولة على دعم الشعب الفلسطيني بتوجيهات القيادة السياسية.

ونوه خضير بتوجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة المعنية بتسهيل إجراءات دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى أنّ ما قاله وائل الدحدوح بتمنيه أن تتوقف المعاناة في غزة، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، مشيدًا بجهود مصر لإرجاع الحق الفلسطيني.

واختتم خضير، تصريحاته بأنّ موقف الدولة المصرية مع الدحدوح، يؤكد انها مصممة على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ماديا وإنسانيا وسياسيا، حتى ينال حقوقه المشروعة وتتوقف الحرب ويتم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.