أول صور للصحفي وائل الدحدوح بعد وصوله مصر

أجرت القاهرية الإخبارية لقاء مع الصحفي وائل الدحدوح في أول ظهور له بعد وصوله إلى مصر، اليوم، عقب تأمين السلطات المصرية عبوره معبر رفح قادما من قطاع غزة.

أول صور للصحفي وائل الدحدوح في القاهرة الإخبارية

أما عن أول صور للصحفي وائل الدحدوح كانت خلال في فيديو قصير لـ«القاهرة الإخبارية»، أشاد فيه بجهود مصر وكل الدول التي تسعى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تتوقف المعاناة، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي.

وقبل أيام، فقد الصحفي وائل الدحدوح ابنا آخر إثر قصف الاحتلال لسيارة ابنه وصديقه بعد أسابيع قليلة من استشهاد زوجته وطفليه وحفيده في قصف أبلغ بنفسه عنه قبل أن يعلم بوفاتهم.

واستشهد حمزة الدحدوح المصور الصحفي، ذات 27 عاما، نجل وائل الدحدوح غرب مدينة خان يونس، الأسبوع الماضي، ومعه صديقه الصحفي مصطفى ثريا.