الانتهاء من الموسيقى التصويرية لمسلسل «نعمة الأفوكاتو»

انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «نعمة الأفوكاتو» بمشاركة خالد نبيل، ويعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وتأليف وإخراج محمد سامي.

المسلسل ينتمي لدراما الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته المسلسل بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

أغاني مسلسل «لؤلؤ»

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علي، وهي شخصية جديدة تقدمها مي في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.

وكان هيثم نبيل قد تعاون في وقت سابق مع مي عمر بأغاني مسلسل «لؤلؤ» التي حققت نجاحا كبيرا، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم في عالم الدراما، وأغلب أعمال المخرج محمد سامي الدرامية.

يذكر أنّ هيثم نبيل انتهى مؤخرا من ألبومه وطرح أول أغنياته «دب هب»، عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويطرح خلال الأيام المقبلة باقي أغنيات الألبوم.