كروان المنوفية.. الطفل «أحمد» يبدع في الإنشاد وتلاوة القرآن ويقلد عبدالباسط والمنشاوي

منذ طفولته المبكرة وهو في السابعة من عمره، كان يذهب إلى المسجد ليصلي ويقرأ القرآن الكريم حتى تعلق قلبه بالمساجد، وأثناء تلاوة القرآن سمعه الحاضرين في المسجد الكائن بقريته فأصابهم الذهول والإعجاب بصوته المتميز الذي يجعل كل من يسمعه يجلس لينصت إليه.

بداياته حفظه القرآن

«اعتبرت القرآن هو أهم شئ في حياتي وحفظته وأنا صغير»، هكذا يقول الطالب الصغير أحمد القاضي صاحب الـ 13 عاما ابن قرية كفر طبلوها بمحافظة المنوفية، الذي وضع أمامه أولى خطوات النجاح، وأتم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره وبعد ذلك حفظ الأناشيد والابتهالات المختلفة لحبه لها.

الأذان في المساجد

لم يكتفي «أحمد» بتلاوة القرآن والإبداع في الأناشيد والابتهالات بل ذهب للآذان في مساجد قريته فأعجب به الأهالي وأصبحوا يقدمونه للآذان في أوقات الصلاة، ويقول أنه يحب الأذان منذ صغره ويطمح أن ينال شرف الأذان في الحرم المكي الشريف.

حبه للقراء القدامى وتقليده لهم

يحب الاستماع إلى القراء القدامى لكي يتعلم منهم كيفية القراءة والمقامات، ويقلد أصواتهم من شدة حبه لهم خصوصا الشيخ عبد الباسط حموده، الذي يعتبره قدوته في تلاوة القرآن الكريم، وكذا الشيخ محمد المنشاوي الذي يقلده هو الآخر في القراءة، متمنيا أن يصبح قارئا في الإذاعة والتلفزيون.