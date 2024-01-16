سعر الريال السعودي في البنوك بختام تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، في ظل إقبال المواطنين للحصول على الريال السعودي للسفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، إذ سجل الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بالبنوك المصرية، كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.