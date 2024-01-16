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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك

كتب:

وليد عبد السلام
07:21 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
ريال سعودي

ريال سعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، وسط سعي المواطنين للحصول على الريال السعودي بغرض السفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، ليسجل داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، للموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 بالبنوك المصرية، والذي جاء كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 16-1-2024، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري واستقر سعر الريال السعودي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-1-2024، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام