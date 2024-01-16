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«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»: 25 ألف وحدة سكنية قاربت على الانتهاء

كتب:

هاجر عمر
10:58 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن هناك منطقتين لإسكان الموظفين بالعاصم الإدارية الجديدة، وهم: 3 آلاف وحدة بأحد أحياء العاصمة الإدارية الجديدة و10 آلاف بمدينة حدائق العاصمة.

تسليم من 2500 إلى 3000 وحدة

وأضاف «عباس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، أنه تم بالفعل تسليم من 2500 إلى 3000 وحدة، لافتا إلى أن عملية التسليم تتم بصورة يومية بالتنسيق مع جهاز المدينة بالعاصمة الإدارية.

اقتراب الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية

وكشف عن اقتراب الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية أخرى، مشيرا إلى توافر كل الخدمات بالكامل، كما تضم العاصمة الإدارية مستشفى تم تجهيزه على أعلى مستوى.

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