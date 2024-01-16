وفاة أب عقب رحيل ابنه بساعة وطالبة بعد والدها في بني سويف.. «صدمة وحزن»

واقعتان مأسويتان شهدتهما محافظة بني سويف، كان بطلها الأساسي الصدمة والحزن، حيث توفى أب بعد ساعة من رحيل ابنه إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، فيما توفيت طالبة جامعية حزنًا على والدها الذي توفى قبل 24 ساعة.

وفاة أب بعد ساعة من وفاة ابنه في بني سويف

في الواقعة الأولى، والتي شهدتها قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، توفى موظف بالمعاش بعد ساعة من وفاة ابنه الذي يبلغ من العمر 36 عاما، حزنًا على ابنه وجرى تشييع جثماني الاثنين في جنازة واحدة إلى قبر واحد.

جنازة واحدة تجمع الأب وأبنه

وقال أحمد عبد العليم، أحد أهالي قرية بدهل «لم يختلف أحد على الشاب المتوفى ووالده، فهما نعم الأخلاق والاحترام، ربنا يرحمهما ويغفر لهما».

وتابع: «منتصف ليل أمس فوجئنا بوفاة الشاب ربيع طه سيد خضر، صاحب محل عطارة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، إلا أن والده، الذي كان يعمل في شركة المياه وبالمعاش، لم يتمالك نفسه من الصدمة وتوفى بعد ساعة من وفاة ابنه».

وأضاف: «المشهد كان حزينا وصادما للجميع، شاب صغير لم يتخطى الأربعين من عمره، لديه طفلان، كافح وسافر للخارج وعاد وبدأ في مشروع صغير في مجال العطارة، وأب توفي حزنًا على ابنه»، متابعًا: «القرية كلها خرجت تودعهم في جنازة واحدة إلى قبر واحد».

وفاة طالبة جامعية حزنًا على وفاة والدها في بني سويف

وفي قرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، والتي شهدت الواقعة الثانية، توفيت طالبة جامعية بعد 24 ساعة من وفاة والدها حزنًا عليه، حيث لم تتحمل صدمة وفاته، ليعم الحزن القرية والقرى المجاورة.

حزن في قرية الكوم الأحمر ببني سويف

وقال نادي سليمان، أحد أهالي قرية الكوم الأحمر ببني سويف، «ربنا يرحم أمواتنا جميعًا، الأب والأبنة في فترة وجيزة للغاية لم تتعدى الـ24 ساعة، ربنا يصبر أسرتهم ويقويهم».

وتابع: «فوجئنا بخبر وفاة الأب ويدعى أبو القاسم محمد، وفي اليوم الثاني توفيت ابنته شيماء الطالبة الجامعية حزنًا عليه، في موقف مأسوي للغاية أحزن جميع أهل القرية والقرى المجاورة، حيث قد شيعنا الأب بعد تأدية صلاة الجنازة بمسجد الجمعية الشرعية، وفوجئنا في اليوم التالي بوفاة الأبنة، وأيضًا قمنا بأداء صلاة الجنازة في نفس المسجد».