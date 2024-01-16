أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

تسجل أسعار الذهب المحلية في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، داخل كل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة استقرارا ملحوظا، وذلك بعد أن شهدت الأسعار خلال متنصف التعاملات تراجعا وصلت قيمته إلى 20 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، كما انخفضت أسعار السبائك بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر، مما يعطي لراغبي الاستثمار فرصة للشراء، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 3340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3817 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات إلى 2862 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 2233 جنيها.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1931 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء وصل إلى 26720 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة سجلت في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 120135 جنيها.