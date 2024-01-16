تراجع مفاجئ في أسعار الذهب المحلية.. «اعرف عيار 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع أسعار الذهب المحلية داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، بعدما شهدت الأسعار منذ ختام تعاملات، أمس، حتى تعاملات صباح اليوم استقرارًا ملحوظاً.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا من جانب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 3350 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3828 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات المسائية 2871 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2239 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1971 جنيها.

- وعن سعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 26 ألفا و800 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الأونصة تصل في منتصف التعاملات إلى 122623 جنيه.