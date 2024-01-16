تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للمرة الثانية اليوم.. اعرف بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات، وذلك بعد أن سجلت الأسعار خلال منتصف تعاملات اليوم انخفاضاً بنحو 10 جنيهات ليصل إجمالي تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم حتى الآن 20 جنيها، وذلك داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في محلات الصاغة 3340 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 3817 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2862 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ في منتصف تعاملات اليوم 2233 جنيها كما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 1931 جنيها أما سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 26720 جنيها وبالنسبة لسعر الأونصة تصل الآن إلى 120135 جنيها.