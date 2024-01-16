أستاذ تفسير: الطالب الأزهري منذ 30 عاما كان بعيدا عن التكفير والتشدد والتعصب

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إن الطالب الأزهري في الفترة الحالية يختلف عن الطالب الأزهري منذ 30 عاما، كما أن الأخير يختلف عن الطالب الأزهري منذ 60 عاما.

اختلاف الطالب الأزهري عما كان عليه منذ 60 سنة

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الطالب الأزهري يختلف عن الطالب الأزهري من 60 عاما في الثقافة المتأصلة، فكان الطالب لديه ثقافة ورسوخا، تجده قويا في لغته وأدبه وأسلوبه ومعلوماته وكيفية خطاب المجتمع بعيدا عن التكفير والتشدد والتعصب.

الأصل في الدراسة الأزهرية

وأشار أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إلى أن الأصل في الدراسة الأزهرية أنها دراسة متنوعة، فتجد الآراء المتعددة الفقهية والفلسفية والكلامية والعقائدية، وبالتالي نجد الطالب الأزهري منذ الصغر متفتحا ويقبل الرأي والرأي الآخر.