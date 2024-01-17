نازحون يقيمون مركزا لتحفيظ القرآن في مركز إيواء برفح الفلسطينية

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأطفال فلسطينيين يقومون بقراءة القرآن في المخيمات التي يعيشون فيها بمدينة رفح الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تدخل يومها الـ 102.

صور لأطفال فلسطينيين يقرآون القرآن الكريم

ونقل موقع «فلسطين اليوم» صورا لنازحين يقيمون مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في مركز إيواء «القـدس» بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يجلس صبية من مختلف الأعمار مع محفظ القرآن الذي يساعدهم على تلاوة القرآن بشكل صحيح، فيما تتواجد الفتيات مع محفظة ويرتلون القرآن داعين الله أن ينصرهم وسط أجواء الحرب التي لا تنتهي في قطاع غزة رغم المطالبات الدولية والإقليمية.

انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وخرج أمس الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت في مؤتمر صحفي يؤكد أن مرحلة الاجتياح البري لقطاع غزة من جيش الإسرائيلي قد انتهت، ولكن سيتم تنفيذ عمليات نوعية مكثفة ضمن المرحلة الثالثة للحرب التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي مع الإشارة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة ليتواجد في الجنوب، ولكن لم يتم الإعلان عن توقف الحرب على غزة، مؤكدا أن الجيش سيستمر في توجيه ضربات للفصائل الفلسطينية من أجل الضغط العسكري للإفراج عن المحتجزين الإسرائيلين لدى الفصائل الإسرائيلية والذين يصل عددهم بحسب بيانات إسرائيلية إلى 136 شخصا حتى الآن، منذ بداية عملية طوفان الأقصى في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023.