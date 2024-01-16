بعد التنبؤ بانفصال ياسمين عبد العزيز والعوضي.. كيف يتوقع علماء التنجيم؟

فاجأ الثنائي الفني ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الجمهور، بإعلان الانفصال الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد علاقة حب وزواج دامت أربع سنوات، ما أثار غضب واستغراب قطاع كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

جاء خبر الانفصال، بعد تنبؤ ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج والفلك اللبنانية، في بداية العام 2024 بانفصالهم خلال شهر يناير الحالي، ما يجعلنا نتساءل ما هو علم التنجيم الذي تستخدمه خبيرة الأبراج؟ وكيف تتحقق التنبؤات؟

ما هو علم التنجيم الذي تعتمد عليه ليلى عبد اللطيف؟

نستعرض في السطور الآتية، معلومات هامة حول علم التنجيم الذي تعتمد عليه ليلى عبد اللطيف وغيرها من خبراء الأبراج في التنبؤ بالأحداث، بحسب ما جاء في كتاب «تاريخ موجز لعلم التنجيم القديم»، لروجر بيك:

- التنجيم هو علم التنبؤ الغيبي، وقد نشأ في بلاد ما بين النهرين بشمال العراق.

- علم التنجيم هو الاعتقاد بأن ظواهر الفلك، كحركة النجوم والكواكب لها تأثير على السمات الشخصية للأفراد وأحداث يومهم.

- يقوم علم التنجيم على فكرة، أن انتماء الشخص لدائرة برج معين، بحسب تاريخ ميلاده، يؤثر على حياته ومستقبله.

علوم يعتمد عليها التنجيم

- يعتمد التنجيم على علم الفلك والرياضيات للتنبؤ بما سيحدث في حياة الأشخاص خلال الفترات المقبلة.

- مارس السومريون والبابليون التنجيم من خلال مراقبة حركة الشمس والمذنبات والقمر والنجوم للتنبؤ بأوقات الحروب والأوبئة وأفضل أوقات الزراعة.

- اعتقد القدماء المصريون بأن للنجوم والكواكب تأثير قوي على حياتهم، لذا عُثر على صور للنجوم في أسقف المقابر الملكية، كما وجدت التقاويم على أغطية التوابيت الفرعونية، واعتمد القدماء المصريين كذلك على الفلك لقياس الزمن وتحديد عدد أيام الأشهر والسنوات.