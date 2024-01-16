النهايات أخلاق.. أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

رغم إعلان الثنائي الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي انفصالهما دون إبداء أي أسباب، حرص العوضي على تهنئتها بعيد ميلادها اليوم بشكل مميز.

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو للمراحل العمرية المختلفة لياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من أجل تهنئتها بعيد ميلادها، وعلق: «كل سنة وأنت طيبة ياسمين» مصحوبة بـ«إيموشن» قلب أبيض وحضن.

ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن العوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها عن العوضي، ليلحق بها العوضي بمنشور عبر حسابه الشخصي فيس بوك ويؤكد الخبر، في وسط حالة من الحزن الشديد تسيطر علي الوسط الفني.