رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مراسل القاهرة الإخبارية: نجوم المنتخب تجاوزوا صدمة التعادل مع موزمبيق

كتب:

شريف سليمان
02:08 ص | الأربعاء 17 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

قال أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كوت ديفوار، إنّ الأجواء في معسكر المنتخب أمس الثلاثاء كانت أفضل كثيرا مما كان عليه الوضع بعد التعادل مع موزمبيق، فقد اتسم المعسكر بالهدوء، بعد أجواء الحزن والصدمة التي سيطرت على الجميع والجهاز الفني.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية بسنت أكرم: الجميع في المنتخب تجاوز الصدمة، وبخاصة أن معظم المنتخبات الكبرى تعثرت إما بالتعادل أو الخسارة، وبالتالي شعر الجميع أن هذا الأمر أصبح طبيعيا أو الكرة الأفريقية.

وتابع: الفوارق تقلصت كثيرا بين الأسماء الكلاسيكية والأسماء الصاعدة، وبالتالي بدأ اللاعبون يركزون في المرحلة المقبلة والمباراة المصيرية ضد المنتخب الغاني الذي يحترم المنتخب المصري كثيرا، ويدركون أهمية وقوة المنتخب الوطني.

وأكد أن فيتوريا قد يجري بعض التعديلات على تشكيل مباراة موزمبيق بواقع تغيير أو تغييرين، مشيرًا إلى أن أعداد الجماهير المصرية كانت قليلة في المباراة الأولى، ولكن ما عوض ذلك أن جماهير المنتخب الإيفواري تحترم منتخب مصر وتقدره كثيرا.

اقرأ المزيد:

فيفا يصدم منتخب مصر قبل مواجهة غانا بأمم أفريقيا

4 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا بعد صدمة موزمبيق.. عاجل

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للدراجات بالفوز بلقب البطولة الأفريقية

كل ما تريد معرفته عن منتخب غانا قبل مواجهة مصر.. أرقام مرعبة في أفريقيا

حساب منتخب مصر يحذف تغريدة عن محمد صلاح بعد دقائق من نشرها.. ماذا حدث؟
بقلم شريف سليمان