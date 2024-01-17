مراسل القاهرة الإخبارية: نجوم المنتخب تجاوزوا صدمة التعادل مع موزمبيق

قال أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كوت ديفوار، إنّ الأجواء في معسكر المنتخب أمس الثلاثاء كانت أفضل كثيرا مما كان عليه الوضع بعد التعادل مع موزمبيق، فقد اتسم المعسكر بالهدوء، بعد أجواء الحزن والصدمة التي سيطرت على الجميع والجهاز الفني.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية بسنت أكرم: الجميع في المنتخب تجاوز الصدمة، وبخاصة أن معظم المنتخبات الكبرى تعثرت إما بالتعادل أو الخسارة، وبالتالي شعر الجميع أن هذا الأمر أصبح طبيعيا أو الكرة الأفريقية.

وتابع: الفوارق تقلصت كثيرا بين الأسماء الكلاسيكية والأسماء الصاعدة، وبالتالي بدأ اللاعبون يركزون في المرحلة المقبلة والمباراة المصيرية ضد المنتخب الغاني الذي يحترم المنتخب المصري كثيرا، ويدركون أهمية وقوة المنتخب الوطني.

وأكد أن فيتوريا قد يجري بعض التعديلات على تشكيل مباراة موزمبيق بواقع تغيير أو تغييرين، مشيرًا إلى أن أعداد الجماهير المصرية كانت قليلة في المباراة الأولى، ولكن ما عوض ذلك أن جماهير المنتخب الإيفواري تحترم منتخب مصر وتقدره كثيرا.