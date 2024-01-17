آيات التحصين ما قبل النوم.. «آخر سورة البقرة»

يحرص الكثير من المسلمين على أن معرفة الأدعية المستحب ترديدها قبل النوم، حتى يحصلوا على السكينة والنوم الهادئ دون إزعاج أو أرق، إذ يؤمنون أن ترديد الأذكار يحميهم من رؤية الأحلام المزعجة أو الكوابيس، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيوخ يوصون بتلاوة آيات القرآن والأدعية قبيل النوم لحماية الإنسان من كل سوء.

آيات التحصين ما قبل النوم

وذكرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء قبل النوم وآيات من القرآن يفضل قراءتها بعد أن تأوى لفراشك، مثل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

واستشهدت في ذلك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»، أي أنّ الآيتين تجزئان عن قيام الليل.

وفي رأي آخر: «تجزئان عن قراءة القرآن بشكل عامٍّ في هذه الليلة»، وآخرون يقولون: «إنهما تكفيان من كل سوء».

رواية أم المؤمنين حفصة

علاوة على ذلك، فقد روت أم المؤمنين السيدة حفصة رضي الله عنها عن النبي: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا آوَى إلى فراشِه اضطجَع على يدِه اليمنَى وكانت يمينُه لأكلِه وشرابِه ووضوئِه وثيابِه وأخذِه وعطائِه وكان يجعلُ شمالَه لما سوَى ذلك».

أذكار للنوم

أيضا، فقد وردت أذكار كثيرة من أذكار النوم المكتوبة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أشارت دار الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي لأهم هذه الأذكار، التي كان يحرص النبي على أن يرددها قبل النوم وهي:

أولا: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».

ثانيا: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ».

آيات من القرآن يرددها النبي ضمن أذكار النوم

1- «اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

2- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، وكان يرددها صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات.

3- «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» ثلاث مرات.