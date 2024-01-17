عاجل.. تحذير من كاف لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عن قرار تم إبلاغه لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا في اللقاء الذي سيجمع بينهما غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مصدر باللجنة المنظمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «تم إبلاغ المسؤولين بمنتخب مصر وجميع المنتخبات بعدم تصوير أي فيديوهات من ملعب المباراة أو أي ملخصات أو نشر أي أهداف خاصة وأن هناك محاولات حدثت من البعض فكان واجب التنويه على الجميع بما فيهم منتخب مصر لأننا نعلم أهمية مباراة غانا بعد التعادل أمام موزمبيق وخسارة غانا أمام كاب فيردي».

منتخب مصر يبحث عن أول 3 نقاطويبحث المنتخب الوطني عن أول ثلاث نقاط في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا أمام منتخب غانا وهو نفس الأمر للبلاك ستارز مما يجعل المباراة في غاية الصعوبة على المنتخبين.