«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وأمطار على أماكن متفرقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 حتى 4 درجات، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على محافظات شمال البلاد وحتى محافظات شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلا

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الأجواء ليلا تكون شديدة البرودة حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع عودة تكون الشبورة صباحا على بعض الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمائية والقريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقّع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى شمال الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 20 11

اكتوبر 20 10

بنها 20 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 11

العريش 20 08

رفح 19 07

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 18 04

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 20 05

أسيوط 20 07

سوهاج 21 07

قنا 22 08

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 21 06

أبوسمبل 22 09