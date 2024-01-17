اليوم.. 59 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

يبدأ أكثر من 59 ألف طالب وطالبة بمحافظة بني سويف، امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، داخل 309 لجان على مستوى إدارات المحافظة السبع.ويدشن الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بمادة اللغة العربية، على أن يختتمون امتحاناتهم الأربعاء 24 يناير الجاري بمادة العلوم.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير الراحة للطلاب

ووجه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بتوفير سُبل الراحة أمام الطلاب، لأداء الامتحانات في جو من الهدوء، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، والوحدات المحلية والقروية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات، مع توفير طبيب او زائرة صحية داخل اللجان.

تعليم بني سويف تحذر من أصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول أو السماعات الذكية، إلى لجان الامتحانات، حيث تصل عقوبة ذلك لإلغاء الامتحان في مادة واحدة إذا كان الهاتف مغلقًا، والحرمان من كافة المواد إذا كان الهاتف مفتوحًا.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في بني سويف

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» ببني سويف في الفترة من 17 إلى 24 يناير كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والتربية الرياضية

- الخميس 18 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر

- الأحد 21 يناير: مادة اللغة الأجنبية

- الاثنين 22 يناير: مادة الهندسة والتربية الدينية

- الثلاثاء 23 يناير: مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية

الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم