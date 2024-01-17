«الأرصاد»: أجواء دافئة لمدة 5 أيام بسبب كتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ المناطق التي لها ظهير صحراوي والأماكن المفتوحة يحدث بها انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بشكل كبير على عكس فترات النهار، شارحة أنَّه بدءا من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ذات الحرارة المرتفعة، وذلك بدءا من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل نشهد ارتفاعًا تدريجيا بقيم درجات الحرارة، وهذا الارتفاع يكون بمعدل من درجتين إلى 4 درجات.

ترتفع درجات الحرارة عن الأمس بمعدل درجتين

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن اليوم ترتفع درجات الحرارة عن الأمس بمعدل درجتين، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، ومع نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل تصل إلى 22 درجة و23 درجة مئوية، وبالتالي نشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس ومزيد من الأجواء الدافئة خلال فترة النهار والأجواء الشتوية المشمسة، وتكون الأجواء مائلة للدفء بالمناطق الشمالية ودافئة بشكل كبير بالمناطق الجنوبية خصوصًا وأن المحافظات الجنوبية أعلى بقيم درجات الحرارة.

درجات الحرارة الصغرى تصل على بعض المناطق بالصعيد لـ6 درجات

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ فترات الليل وبمجرد غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضًا بقيم درجات الحرارة، خصوصًا وقت الفجر وأوقات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا محافظات الصعيد التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير ووسط سيناء، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى على بعض المناطق بالصعيد لـ5 درجات و6 درجات.