«المركزي للإدارة» يرد على صلاحية «بيان النجاح» للتقديم على وظائف الحكومة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التقديم لوظائف الحكومة 2024، يبدأ غدا إلكترونيا، وتساءل البعض عن مدى قبول تقرير إفادة بالنجاح بدلا من الشهادة للراغبين في التقدم لتلك الوظائف.

وظائف الحكومة 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مدى إمكانية قبول إفادة النجاح بدلا من الشهادة في الوظائف التي أعلن عنها الجهاز.

ولفت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه يجوز التقدم بإفادة نجاح حديثة ومعتمدة، شريطة أن يكون موضحا بها البيانات الأساسية، وعلى الأخص الاسم كاملا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج، وذلك فقط لحديثي التخرج على أن يتم إحضار أصل الشهادة للاطلاع عليها، في حالة قبول مستندات المتقدم.

الجهاز يعلن عن 900 وظيفة

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، ويمكن للراغبين التقديم من هــنـــا.