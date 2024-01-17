آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024.. «باقي ساعات»

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، باب التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 التي تم الإعلان عنها 19 ديسمبر الماضي.

مسابقة الأم المثالية 2024

وبدأت مديريات التضامن في استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، في 19 ديسمبر الماضي، ووضعت الوزارة عددا من الشروط الخاصة بالتقديم.

الشروط الخاصة بالتقديم في مسابقة الأم المثالية

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الشروط الخاصة بالتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون للأم المتقدمة لمسابقة الأم المثالية قصة عطاء.

2- أن لا يقل السن عن 50 عامًا.

3- عدد الأبناء لا يزيد عن 3 أبناء.

4- أن تكون مُلمة بالقراءة والكتابة.

5- الأم الكافلة لأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو دونهم.

6- أن يكون كل أبنائها حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية من الدراسة بالكليات والمراحل الجامعية.

7- إذا كان أحد الأبناء حاصل على مؤهل متوسط يجب أن يكون مُتميزا في أحد المهن أو في حالة الأبناء غير القابلين للتعلم يُستثني منهم المعاقين ذهنيًا.