هل يمكن التقديم لأكثر من مسابقة في وظائف الحكومة 2024؟

أصدَر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرًا توضيحيًا عن بعض الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الذين يرغبون في التقديم للوظائف التي أعلن عنها الجهاز.

التقديم لأكثر من مسابقة في وظائف الحكومة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إمكانية التقديم لأكثر من مسابقة في وظائف الحكومة 2024.

موعد التقديم

ويفتح باب التقديم للوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من غدًا الخميس الموافق 18 من شهر يناير الجاري ويستمر حتى 31 من ذات الشهر.

وأوضح الجهاز خلال إجابته، أنَّه يجوز التقدم لأكثر من مسابقة في ذات الوقت حيث تعامل كل مسابقة على أنها مسابقة مستقلة وقائمة بذاتها وتحتاج إلى إرفاق المستندات بشكل كامل.

المستندات المطلوبة للتقديم لأكثر من مسابقة

وفي حال التقدم لأكثر من مسابقة يجوز التقديم بنفس المستندات: وهي الرقم القومي وشهادة المؤهل الدراسي وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع إرفاق إيصال الإيداع بنكي برقم الحساب الموضح بالإعلان بمبلغ مقداره 26 جنيهًا لكل مسابقة على حدة.

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم للوظائف التي أعلن عنها الجهاز عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg.