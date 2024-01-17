«الأرصاد» تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر من تخفيف الملابس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مناطق وسط سيناء تسجل درجات حرارة صغرى تصل لأقل من 5 درجات مئوية، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة من اليوم وحتى الأحد المقبل، ولكن هذا الارتفاع بدرجات الحرارة يكون فقط خلال النهار، وفترات الليل درجات الحرارة الحرارة تعود للانخفاض.

الشبورة المائية كثيفة اليوم وغدا على الطرق

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ابتداء من الاثنين بالمقبل، يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن الشبورة المائية كثيفة اليوم وغدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق وفترات الليل المتأخر أيضا.

أمطار خفيفة لن تكون مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن فرص سقوط الأمطار اليوم موجودة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وهي أمطار خفيفة لن تكون مؤثرة على أي أنشطة يومية، موضحة أن الأحوال الجوية بصفة عامة مستقرة تماما على أغلب محافظات الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من الانخداع بأشعة الشمس نهارا وتخفيف الملابس؛ لأن فترات الليل تكون باردة، وتغيير نوعية الملابس قد يصيبنا بنزلات البرد.