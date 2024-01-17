مطار القاهرة يستقبل 65 ألف مسافر اليوم وسط إجراءات وقائية مشددة

يستقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة، 65 ألف مسافر وسائح من مختلف جنسيات العالم، تقلهم 485 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية لعدد من الشركات العاملة بمطار القاهرة الدولى.

240 رحلة جوية تغادر مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة

ويغادر مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة، 240 رحلة جوية تقل على متنها 34621 راكبا إلى عدة وجهات دولية متنوعة لمختلف دول العالم، كما يستقبل المطار 245 رحلة تقل على متنها 29777 مسافرا من عدة جهات وجنسيات مختلفة، وسط إجراءات وقائية مشددة، وذلك للحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين المسافرين والعاملين بالصفوف الأمامية بصالات السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي.

حملات مشددة للتيسير على رواد مطار القاهرة الدولي من الركاب والمسافرين

وتشدد السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من جميع إجراءاتها لتيسير حركة الركاب للحد من التكدس أمام كاونترات الجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وأمام مباني الركاب الخارجية والجراجات حرصا على سلامة المسافرين والسائحين ورواد المطار.

وشن الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 حملة مكبرة صباح اليوم للاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين المسافرين، وتقديم الدعم الفني اللازم للقيادات الطبية بمنطقة الحجر الصحي للتيسير على رواد المبنى من الركاب والمسافرين، وذلك في إطار توجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين والركاب.