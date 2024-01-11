5 إجراءات وقائية لحالات طوارئ الغاز الطبيعي.. منها غلق محبس البوتاجاز

نشرت شركة «بتروتريد» 5 إجراءات وقائية لحالات طوارئ الغاز الطبيعي، للتعامل الآمن حالة الشعور بوجود تسريب للغاز الطبيعي في المنزل، في حالة نسيان الغاز مفتوح أو حدوث أي مشكلة.

وتشمل الإجراءات التي نشرتها الشركة «بتروتريد» عبر بيان لها، الآتي:

1- ضرورة غلق صمام ومحبس الغاز الرئيسي للشقة، وكذلك محبس الغاز الخاص البوتاجاز والسخان، وهو من أهم الإجراءات لوقف التسريب.

2- عدم استعمال مفاتيح الكهرباء سواء بالتشغيل أو الإيقاف، أو استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، وذلك تجنبا للمصادر التي قد تحدث شرارة، أو قد يحدث انفجار.

3- فتح الأبواب والنوافذ الخاصة بالمكان لعمل تهوية للمكان.

4- عدم تشغيل مراوح أو الشفاطات أو التكييف لأنها من الأجهزة الكهربائية التي قد تحدث شرارة عند التشغيل.

5- الاتصال بشركة الغاز أو رقم طوارئ الغاز على 129.