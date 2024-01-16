مفاجأة.. ماذا حدث بين ياسمين والعوضي قبل ساعات من إعلان الانفصال؟ عاجل

صدمت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، بعدما أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير».

آخر ما حدث بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

وقبل ساعات من إعلان الانفصال، احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها، وظهرت وحدها على غير العادة، وسط البلالين والشموع أمام كعكة عيد ميلادها، إذ تواجد الأخير بدبي للاحتفال بفيلمه، وذلك بالتزامن مع نشر «العوضي» صورة رومانسية قديمة جمعتهما عبر «الانستجرام» وهو يهنئها بعيد ميلادها، مُعلقًا: ««كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح»

رسالة رومانسية من العوضي لياسمين عبدالعزيز

وعلى الرغم من الرسالة الرومانسية التي نشرها «العوضي» لم ترد الأخيرة عليه بتعليق على المنشور، ولم يظهر هو الآخر على حسابها وسط تهنئة الفنانين لها؛ ليثير ذلك علامات الاستفهام حولهما قبل أن يصدما المتابعين بخبر الانفصال.

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