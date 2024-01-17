ظهرت الآن.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي في جميع الإدارات التعليمية.

كشوف وشهادات

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وتم تسليم النتائج للإدارات التعليمية وقد تم توزيعها على مدارس كل إدارة لوضع كشوف النتيجة في مكان ظاهر بالمدارس ليطلع عليها الطلاب وأولياء الأمور كما سيتم طباعة شهادات بالدرجات تسلم للطلاب.

نسبة نجاح مرتفعة

وأشار الدكتور عربي أبو زيد إلى أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون داخل الفصول، بالإضافة إلى المجموعات الداعمة التي ساعدت الطلاب كثيراً في الاستيعاب وفهم الشرح، وزيادة اقبال الطلاب على المجموعات الداعمة لها دور كبير في رفع نسبة النجاح. ومن المتوقع زيادة النسبة في نهاية العام. واختتم الدكتور عربي أبو زيد قائلاً إن لكل مدرسة وضع الطريقة المثلى في إعلان النتيجة للطلاب سواء من خلال كشوف أو طبع شهادات.