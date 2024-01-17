شروط تقديم إقرار بقبول العمل في الوظائف.. «التنظيم والإدارة» يوضح

يرغب العديد من الأشخاص، في التقديم على الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهناك بعض التساؤلات التي تهم البعض، وأجاب عنها الجهاز، خلال صفحته الرسمية عبر «فيس بوك».

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن سؤال هل مطلوب تقديم إقرار بقبول العمل في أي مكان؟

الإقرار غير مطلوب عند التقديم للوظيفة

وجاءت إجابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن هذا السؤال، بأنّ الإقرار غير مطلوب عند التقديم للوظيفة، وإنما في مرحلة لاحقة في حالة اجتياز الاختبارات، وفي أثناء استيفاء المقبولين لمسوغات التعيين.

وظائف «التنظيم والإدارة»

وأعلن الجهاز، العديد من الوظائف في بعض المصالح الحكومية، بينها وزارة العدل «مصلحة الخبراء، والطب الشرعي»، وزارة التربية والتعليم، البريد المصري، على أنّ يُستقبل المُتقدمين لشغل تلك الوظائف بداية من غدٍ الخميس 18 يناير حتى 31 من ذات الشهر.

ويُمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الحكومية، من خلال الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.